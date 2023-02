Cospito | curioso tempismo sullo sciopero della fame | gli anarchici vogliono far cadere il governo Meloni?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb – Gliprovano a farildi Giorgia? Una domanda legittima, senza particolari “cariche” ideologiche di sorta, perché la riflessione concreta sta nel fatto che gli, in generale, siano spesso antigovernativi. In ogni caso qualche spunto, messo in luce da il Giornale, c’è. E su di esso si può comunque riflettere.: la coincidenzadiAlfredocomincia loil 19 ottobre, pur essendo in carcere ormai da sei anni e sottospoto all’articolo 41 bis dal maggio 2022, quando in ...