Cospito | anarchici in piazza a Milano e Bologna - Sotto scorta i sottosegretari alla Giustizia Delmastro e Ostellari

11.15 Caso, scorta a 2 sottosegretari Dopo gli attacchiper il caso, è in corso una istruttoria per l'assegnazione della scorta ai sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro e Andrea Ostellari. La decisione - secondo fonti del ......a Padova e in tante altre città venete e d'Italia appaiono scritte minacciose a sostegno di.del quotidiano Il Resto del Carlino era stata raggiunta da una telefonata in cui gli...

Cospito: gli anarchici entrano nelle scuole romane. E la polizia irrompe nella sede studentesca RomaToday

A Roma studenti occupano facoltà di Lettere della Sapienza per Cospito e contro il 41 bis Sky Tg24

Cospito, facoltà di Lettere della Sapienza occupata in solidarietà con l'anarchico in sciopero della fame Corriere Roma

Sanremo, allarme anarchici dopo il caso Cospito: Festival blindato con 250 agenti RaiNews

Al termine dell'assemblea in solidarietà con Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 100 giorni, le sigle Osa e Cambiare Rotta hanno dato il là all'occupazione… Leggi ...Ma vediamo meglio il fumetto. Con questo fumetto di dieci pagine uscito due mesi fa, Zerocalcare ha deciso di schierarsi con Cospito ma soprattutto con la battaglia che l’anarchico sta portando avanti ...