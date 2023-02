Così ha saltato anche il militare | il vizietto di Alfredo Cospito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Adesso non esageriamo: 'sta storia dello sciopero della fame comincia a tingersi di romanzesco. Sul digiuno dicontro il 41-bis si sta costruendo un'inconsueta mitologia romantica che spazia da Gandhi all'indipendentista sardo Salvatore Meloni, dalle suffragette inglesi a Bobby Sands «militante dell'Irish Repubblican Army, morto il 5 maggio 1981 nel carcere nordirlandese di Long Kesh dopo 66 giorni di digiuno praticato, tra l'altro, contro le direttive dell'autorità inglese» (scrive Avvenire, mica Il Manifesto). Qualcuno, arditamente, tra i modelli ditenta di infilarci lo stomaco introflesso di Marco Pannella, se non l'avessero fregato tutti quei cappuccini. Eppure, mentre infuria la polemica sull'anarchico che rifiuta di nutrirsi finché non gli passa il carcere duro, ecco che si scopre che ...