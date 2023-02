Cosenza | Zarate | «L’Italia mi è mancata | farò parlare il campo»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le parole di Mauroalla presentazione ufficiale come nuovo calciatore del. Tutti i dettagli sull’argentino Mauroha parlato in occasione della presentazione ufficiale come nuovo calciatore del. PAROLE – «Sono molto contento. Mando un abbraccio grande a tutti i tifosi del. Sto bene, sono un po’ stanco per il lungo viaggio ma sono felice. Mia mamma è nata qui vicino, era molto felice per me.mi è, avevo voglia di tornare e per fortuna sono qui. Vogliodentro il, ho tanta voglia di giocare e voglio raggiungere l’obiettivo di questa squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole di Mauroalla presentazione ufficiale come nuovo calciatore del. Tutti i dettagli sull'argentino Mauroha parlato in occasione della presentazione ufficiale come nuovo calciatore del. PAROLE - "Sono molto contento. Mando un abbraccio grande ...Commenta per primo Il neo attaccante del, Mauro, ha parlato a Sky Sport dopo essere atterrato in Italia: 'Sono molto contento. Mando un abbraccio grande a tutti i tifosi del. Sto bene, sono un po' stanco per il lungo ...

Cosenza, la carica di Zarate: la frase sull’Italia e il messaggio ai tifosi Corriere dello Sport

Zarate, l'ennesimo “vecchietto” dal passato glorioso su cui scommette il Cosenza di Guarascio - VIDEO Corriere della Calabria

Cosenza, Zarate si presenta: "Volevo tornare in Italia, qui per centrare la salvezza" Sky Sport

Cosenza, Mauro Zarate è atterrato a Lamezia (FOTO) Tifo Cosenza

Cosenza, Zarate: 'Avevo una grande voglia di tornare in Italia. Farò parlare il campo per me' Calciomercato.com

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...L’attaccante argentino arriva in rossoblù a parametro zero, dopo l’esperienza in Uruguay con l’Atletico Platense. Ha firmato un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Cosenza, l’ex L ...