Cosenza-Ternana | alle 16 00 di oggi inizia la prevendita per la gara del San Vito-Marulla

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sarà attiva d16.00 dilaper assistere adi sabato 4 febbraioore 14.00 allo stadio San. I biglietti saranno disponibili online al sito https://www.vivaticket.com/it e presso i punti vendita VivaTicket autorizzati. Il costo del tagliando è di 14,00 euro. Lasi concluderàore 19.00 di venerdì 3 febbraio. Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con: 1) Stampa del titolo cartaceo2) Documento d’identità in corso di validità Il giornonon sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello stadio. Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ...

14.00 FERRIERI CAPUTI BOTTEGONI " DE MEO IV: IACOBELLIS VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSIh. 14.00 MAGGIONI ROSSI L. - RASPOLLINI IV: DI CICCO VAR: GHERSINI (...Da una parte, la formazione allenata da Attilio Tesser reduce dalla sconfitta esterna contro la(2 - 1) e da una vittoria interna contro il(2 - 0). Dall'altro lato invece, gli uomini ...

Cosenza-Ternana. Curva Sud e Curva Nord: "Tutti sulla collinetta" Iacchite

Cosenza, sono 25 i convocati per la partita con la Ternana Tifo Cosenza

Cosenza-Ternana, i convocati di Viali: c'è Zarate! Prima coi lupi per l'ex Lazio e Fiorentina TUTTO mercato WEB

Cosenza-Ternana e Perugia-Brescia, Serie B: tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Il club di Via della Bardesca ha comunicato il numero dei tagliandi acquistati dai tifosi rossoverdi per la gara del ‘San Vito-Marulla’ Saranno 58 i tifosi al seguito della Ternana per la trasferta di ...L’allenatore Andreazzoli pronto a riconfermare il 3-4-1-2 di modulo, ma pare abbia qualche acciaccato da valutare. E’ una Ternana, quella pronta ad affrontare il Cosenza, che ha trovato di recente un ...