Cosa sappiamo del pallone spia cinese sopra gli Stati Uniti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “La verifica è in corso”, ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, a proposito delaeroco di sorveglianza individuato nel nord-ovest degli, aggiungendo che “fino a quando i fatti non saranno chiari, fare congetture e gonfiare la questione non aiuterà a risolverla adeguatamente”. Minimizzare è l’obiettivo di Pechino, mentre la vicende campeggia in testa alle homepage di mezzo mondo. Il Pentagono ha dichiarato giovedì (quando in Italia era notte) che glihanno individuato unaeroco di sorveglianzache ha viaggiato dalla Cina alle isole Aleutine dell’Alaska, attraverso il Canada nordoccidentale, prima di arrivare...