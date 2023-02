Cosa inquieta dei dem in carcere Fazzolari sospetta | agli ordini ?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Il concetto è molto semplice secondo me: le forze politiche dovrebbero avere la capacità di distinguere quando si gioca e si può fare anche polemica politica, da quando è il momento della fermezza". Giovanbattista, senatore di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni, non usa mezze misure in una intervista al Messaggero. Sulla vicenda Cospito, spiega, qualcuno sta giocando con il fuoco: "Diciamo che ci preoccupa il clima che si sta surriscaldando e il fatto che non ci sia una totale, fermissima condanna da parte di tutte le forze politiche. Abbiamo dovuto aspettare le 17 di questo pomeriggio (ieri, ndr), per leggere un anonimo comunicato del Pd, firmato 'Pd Camera', di solidarietà alle minacce ricevute dal ministro Crosetto e dal premier Meloni. Comunicato che riesce nell'impresa di non ...