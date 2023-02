(Di venerdì 3 febbraio 2023) Perquisizioni eGuardia diProcura di Parma all'Aipo, l'interregionale per il fiume Po con l'ipotesi die peculato. Sotto osservazione c'è, in ...

... adesso direttore Aipo, è stato trovato, in un borsone, avvolto in un elastico, il denaro contante pari a tremila euro, sequestrato in relazione'ipotesi di reato di. In casa dell'altro ...... avvolto in un elastico, denaro contante pari a tremila euro, che è stato sottoposto a sequestro in relazione'ipotesi di reato di. Nell'abitazione dell'altro Dirigente AIPO sono state ...

Corruzione all'Agenzia del fiume Po, perquisizioni e sequestri Sky Tg24

Corruzione all'Agenzia del Po, sequestri della Finanza Agenzia ANSA

Ventitremila euro sequestrati a Parma a un dirigente Aipo. La Procura indaga per corruzione e peculato La Repubblica

Il Papa ai giovani di Kinshasa: "Non cedete all'egoismo e alla corruzione" AGI - Agenzia Italia

Papa Francesco ai giovani a Kinshasa: non cedete alla corruzione ... Focus on Africa

corruzione e riciclaggio, la stessa che ha portato in cella il loro ex collega Antonio Panzeri e gli altri coinvolti. «Sono tranquillo, vado sereno a votare», dice Tarabella entrando in aula dove in ...Per Transparency International, Ankara registra il dato peggiore dell’ultimo decennio. Da 50 punti nel 2013 è passata ai 38 del 2022. Nella regione la Siria il Paese con più corruz ...