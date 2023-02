Corruzione all' Agenzia del fiume Po | perquisizioni e sequestri

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si indaga pernell’interregionale per ilPo.della Guardia di Finanza e della Procura di Parma sono avvenuti negli uffici dell'proprio per l'ipotesi die peculato. Sotto osservazione c'è, in particolare, l'incontro fra il direttore dell'Aipo, Meuccio Berselli, e un imprenditore edile durante il quale ci sarebbe stato lo scambio di una busta, immediatamente controllata dai finanzieri, con dentro tremila euro in contanti. Un altro scambio di buste sarebbe stato osservato, sempre dalle stesse Fiamme Gialle, tra lo stesso imprenditore e un altro dirigente di Aipo.

... adesso direttore Aipo, è stato trovato, in un borsone, avvolto in un elastico, il denaro contante pari a tremila euro, sequestrato in relazione'ipotesi di reato di. In casa dell'altro ...... avvolto in un elastico, denaro contante pari a tremila euro, che è stato sottoposto a sequestro in relazione'ipotesi di reato di. Nell'abitazione dell'altro Dirigente AIPO sono state ...

