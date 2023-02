Corriere dello Sport – la regina del mercato è il Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 2023-02-01 12:39:00 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta il: Ilha ufficializzato l’acquisto dell’argentino Enzo Fernandez dal Benfica per la cifra record di 121 milioni di euro (106,8 mln di sterline). L’accordo annunciato dal club portoghese permette di affermare che la Premier League ha infranto ogni record di spesa, surclassando tutti gli altri principali campionati. L’affare Fernandez porta la somma totale investita dai club della massima serie inglese a 815 milioni di sterline (922 mln euro), di cui 275 milioni solo nell’ultimo giorno diconclusosi la scorsa notte alle 24, e quella complessiva della stagione 2022/23 a 2,8 miliardi di sterline (3,17 mld di euro). Guarda il video Benfica, Schmidt: “Fernandez è andato via, a noi serve gente che voglia ...