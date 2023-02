Correnti gelide e brusco calo delle temperature | arriva il periodo peggiore dell' inverno

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo una piccola pausa dal freddo gelido l'Italia ripiomberà in una clima rigido, con basse. La previsione meteo dei prossimi giorni è fornita dal colonnello Mario Giuliacci, che parla “'arrivo di gelo e neve in pianura, con l'imminente irruzione diartiche sul nostro Paese. Si profila undavvero gelido, condecisamente basse soprattutto nelle ore notturne. Sarà ilpiù gelidoper colpaprovenienti dalla Scandinavia, che irromperanno sull'Adriatico già alla fine di sabato 4, per poi propagarsi rapidamente a tutta l'Italia nel corso di domenica 5, causando così un diffuso e ...