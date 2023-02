Corrado Guzzanti a Call My Agent | i programmi che ha rifiutato

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Questa sera, venerdì 3 febbraio 2023, andrà in onda l’ultima puntata diMyItalia su Sky. Il protagonista di questo appuntamento sarà, al fianco della suae Elvira che elencherà le varie proposte professionali. Il comico svelerà di averdeidavvero parecchio noti, oltre che amatissimi.MyItalia, tutti i rifiuti diIl pubblico che seguirà questo nuovo appuntamento conMyItalia, vedrà unnon rispondere praticamente mai alle chiamate. L’artista si mostrerà abbastanza refrattario a ogni tipologia di offerta che le proporrà Elvira. Come mai? Lui stesso ...

approfondimento Call My Agent Italia, la recensione degli episodi 3 e 4però si trova in seria difficoltà quando il destino lo mette sulla strada di Luana Pericoli (Emanuela ...Stefano Accorsi esono protagonisti degli ultimi due episodi di Call My Agent: Italia, guardali subito in ...

Call My Agent - Italia, Corrado Guzzanti rifiuta Pechino/Pachino Express Sky Tg24

Call my agent Italia: stasera in tv il gran finale con Corrado Guzzanti e Stefano Accorsi AMICA - La rivista moda donna

Call My Agent: guarda Stefano e Corrado in streaming Punto Informatico

Corrado Guzzanti: «In tv oggi poco spazio per la comicità scorretta: quello che facevamo 20 anni fa sarebbe censurato» L'Espresso

«Call my agent», si ride con Sorrentino e Corrado Guzzanti Corriere della Sera

Nel sesto e ultimo episodio dello show, in ondavenerdì 3 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il protagonista è Corrado Guzzanti, noto per essere restio e e selettivo - fin troppo ...Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti sono protagonisti degli ultimi due episodi di Call My Agent: Italia, guardali subito in streaming. Senza anticipare nulla, per non rovinare la sorpresa inciampando ...