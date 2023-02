...- 19 in Veneto del 2 febbraio 2023 Nel Veronese sono 702 ( - 2 da ieri) i positivi al... I veneti oggi positivi al virus sono 46.432, di cuiricoverati in area non critica e 16 in ......23 Agosto 2022 AREZZO - Pastore tedesco salvato dai Vigili del Fuoco 7 Aprile 2019, ...nuovi casi, 14 i decessi 1 Febbraio 2023 Covid Toscana: 390 nuovi casi, nessun decesso 31 Gennaio ...

Coronavirus, 285 nuovi casi. Un decesso Toscana Notizie

Coronavirus, 285 nuovi casi. 14 i decessi Toscana Notizie

Covid, 14 morti e 285 nuovi casi in Toscana Qui News Empolese

Covid: 619 nuovi casi nelle ultima 24 ore, due i decessi. Salgono a ... TG Padova

Covid: tre morti in una settimana, sempre meno contagi La Provincia di Cremona e Crema

Sono 285 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 43 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 242 con test rapido. Di questi 42 sono in provincia… ...Sono 285 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 89 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 196 con test rapido. Il numero dei contagiati ...