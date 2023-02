(Di venerdì 3 febbraio 2023) QUANTO DEVE DURARE - Poco, anzi pochissimo. Una giornata, o una settimana, giusto il tempo di ingoiare il rospo, se c'è stata un'offesa, o di far sbollire la collera dopo un litigio. Se ci si ...

- Se siamo noi a subirla:servirci ad analizzare i nostri comportamenti e a capire se e quali ... QUANDO È INUTILE E CONTROPRODUCENTE - Come abbiamo detto sopra, unache vive una relazione ...... mi viene confidata la sensazione di sentirsi a disagio con gli altri, in famiglia, nella, a ... E come sifare tutto questo senza avere un atteggiamento di curiosità nei confronti di tutto ...

Coppia: può essere utile prendersi una “pausa di riflessione” TGCOM

Stabulazione in coppia dei vitelli: i pro e contro secondo IDF Ruminantia

"Disorientati e sempre più soli, i giovani non vedono un futuro" il Resto del Carlino

Sesso planning: che cos'è Tag24