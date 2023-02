Coppa Italia | un mese di squalifica per un componente della Roma!

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si sono giocate le partite dei quarti di finale di, la sorpresa è stata la qualificazione in semifinaleCremonese. Vera e propria impresasquadra di Ballardini, capace di eliminare una squadra forte come la Roma. SuccessoJuventus contro la Lazio, decide un colpo di testa di Bremer. Supera il turno anche la Fiorentina, infine il successo dell’Inter contro l’Atalanta con un gol di Darmian. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo: stangata nei confronti di Salvatore Foti, il vice allenatore di Mourinho. Lo stop sarà di un. Le squalifiche inIl Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso ...

L'alternativa è la conferma Celik , che inha vissuto una serataccia, con Zalewski riportato a ...TORINO - "Confermato il gol, uno a zero per la Lazio !". Il lapsus del telecronista non è sfuggito alle orecchie dei vari spettatori del quarto di finale di, come non è sfuggito ai social bianconeri, ai quali però non ha strappato un sorriso. Il livello di attenzione sulla Juventus e sul trattamento da parte dei media si è alzato in questi ...

Coppa Italia boom: venduti gli 11mila biglietti della finale La Gazzetta dello Sport

BONIEK: "ROMA, CHE DELUSIONE L'USCITA DALLA COPPA ITALIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Allegri: "Messe le basi per una buona ripartenza in campionato". Ma è lite con Di Maria La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0: Bremer porta i bianconeri in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Juventus.com - Debrief, le statistiche post Coppa Italia Tutto Juve

Il vice del tecnico della Roma José Mourinho, Salvatore Foti, è stato squalificato fino al 28 febbraio dal giudice sportivo per il comportamento tenuto durante la partita di Coppa Italia persa contro ...Dopo il ko in Coppa Italia contro l’Inter, l’Atalanta affronta il Sassuolo in campionato. Ecco le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, riportate da TMW: “Pinamonti era all’Inter ...