Coppa Italia | è ancora Inter contro Juventus | in quota Inzaghi favorito su Allegri | Fiorentina possibile outsider | Le nostre scommesse

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 2023-02-03 17:43:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Saràin, per la terza stagione consecutiva. Un altro derby d’in semifinale, dopo il precedente del 2020/21 con qualificazione a favore dei bianconeri, capaci poi di vincere il titolol’Atalanta. Titolo vinto invece lo scorso anno proprio dai nerazzurri nella finalissimala Vecchia Signora, con gli uomini difavoriti per il bis – secondo i betting analyst – ina 2,50, seguiti proprio dalla Juve offerta a 3. Leggermente più distante, a 3,50, ladi misterno, alla seconda semifinale ...

Gli esperti vedono favoriti i nerazzurri a 2,00 contro il 3,75 dei campioni d'mentre si ... Curioso il caso di Simone Inzaghi: alla guida dell'Inter è imbattuto nei derby dimentre non ha ...Roma e Atalanta hanno cominciato la settimana perdendo nei quarti di, ma entrambe potrebbero riscattarsi negli anticipi del sabato. Mourinho deve mettersi alle spalle le sconfitte contro ...

AUDIO - De Luca: "Vi spiego perché il Napoli trarrà beneficio dall'uscita dalla Coppa Italia" Tutto Napoli

COPPA ITALIA, ZACCAGNI SQUALIFICATO PER UN TURNO - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Italia boom: venduti gli 11mila biglietti della finale La Gazzetta dello Sport

Juventus-Lazio 1-0: gol di Bremer | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0: Bremer porta i bianconeri in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato della Coppa Italia e della semifinale tra Inter e Juventus: "La Juve ha ritrovato in Coppa Italia gli stimoli ...Una sconfitta amara quella subita dalla Lazio che esce dalla Coppa Italia per mano della Juventus che accede in semifinale grazie alla rete di Bremer. Sulla gara ha detto la sua l'ex ...