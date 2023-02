La slavina dellanon si ferma più. Dopo la clamorosa eliminazione con la Cremonese nei quarti di finale, adesso per la Roma arriva anche la squalifica di un mese per Salvatore Foti, il vice di José ...La Sala delle Feste di Palazzo Madama ha ospitato ieri la presentazione della Frecciarossa Final Eight diin programma al Pala Alpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio. È l'edizione numero 47 dellanazionale che torna nel capoluogo piemontese dopo 11 anni dall'ultima volta, la numero 24 ...

COPPA ITALIA, ZACCAGNI SQUALIFICATO PER UN TURNO - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Italia boom: venduti gli 11mila biglietti della finale La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia Eccellenza. Il Certaldo inizia in casa il suo cammino nella finale Nazionale: avversario gli emiliani del Nibbiano & Valtidone Tuttocampo

Allegri: "Messe le basi per una buona ripartenza in campionato". Ma è lite con Di Maria La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0: Bremer porta i bianconeri in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

A Jakarta, dove è in corso la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno, continuano a susseguirsi gare ed emozioni. Oggi è stata la volta di altre due finali. Ecco come sono andate le cos ...2. Luka Jovic: il gol decisivo segnato contro il Torino che ha portato la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia può essere quello della svolta della stagione per l’attaccante serbo. I viola ...