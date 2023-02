Coppa del Mondo Sci di Fondo | Pellegrino è terzo nella sprint a tecnica libera

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La tre giorni di gare a Dobbiaco (Bolzano), ultima tappa delladeldi sci diprima dei Mondiali di Planica (Slovenia), si è aperta con il podio di Federico. Il valdostano si è classificato alposto, piazzandosi alle spalle del duo norvegese composto da Klaebo (2:30.58) e Taugboel. Buona gara per l’azzurro. Superati in scioltezza i quarti e la semifinale, ha iniziato la finalissima nelle retrovie prima di alzare sempre di più il proprio ritmo e respingere con successo gli assalti dell’altro norvegese Valnes. Persi tratta dell’ottavo podio stagionale, il settimo a livello individuale. L’italiano si è confermato uno dei più forti in questo format ...

