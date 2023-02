Controlli dei carabinieri a Giugliano | denunce e sequestri

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoa largo raggio nella città diin Campania eseguiti daidella locale compagnia. I militari, insieme a quelli di Castello di cisterna e della stazione forestale di Pozzuoli, hanno ispezionato un’officina meccanica e una carrozzeria abusiva in via Vicinale Acquafresca. Dagli accertamenti è emerso che le due attività fossero abusive. I due gestori, fratelli, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione, gestione di rifiuti non autorizzata, scarichi di acque reflue non autorizzate e violazioni al divieto di abbandono di rifiuti. Locali e area circostante sono stati sequestrati Dovrà rispondere di trasporto illegale di rifiuti, invece, una coppia di origini romene. Sotto sequestro il loro furgone e i 2 quintali di rifiuti speciali e pericolosi stoccati nel ...

