«Contratti da 750 euro? Basta paghe da fame» Diventa virale lo sfogo dell’ingegnera Ornela Casassa

(Di venerdì 3 febbraio 2023), 28 anni e originaria di Chiavari, ha attirato l'attenzione sui social media grazie a un video condiviso da Selena Candia , consigliera regionale in Liguria con la lista Sansa. Il video,...

Così Ornela Casassa. Ventottoto anni, originaria di Genova, iscritta all'albo degli ingegneri, è diventata un volto noto sui social dopo che la consigliera regionale rossoverde in Liguria con la lista

L’ingegnera Ornela Casassa: «Contratti di lavoro da 750 euro Uno schiaffo. Smettiamo di accettare paghe da fame» Corriere TV

Il video in cui l'ingegnera edile Ornela Casassa, originaria di Genova, racconta la sua prima esperienza lavorativa ha totalizzato oltre 1.5 milioni di visualizzazioni su TikTok ...L'accorato appello di Ornela: «Contratti di lavoro da 750 euro Uno schiaffo. Smettiamo di accettare paghe da fame»