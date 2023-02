Console ghanese in Italia | “Mancini mi indigna | sporca la maglia della Roma”

... per alcuni reiterati atteggiamenti che avrebbe avuto contro l'attaccante grigiorosso e nazionale, Felix Afena - Gyan . "Non rappresenta alti valori della società" Ilha twittato due ......del match con la Cremonese non è piaciuto neanche ai tifosi della Roma e in particolare al... Sono indignato comee come fan della Roma, tradito da un solo giocatore che non rappresenta ...

"Sporca la maglia della Roma". I tweet di fuoco del console del ... ilGiornale.it

Mancini contro Felix, il console italiano del Ghana contro il difensore: "Mi indigna, sporca la maglia" Corriere dello Sport

Console del Ghana difende Felix e attacca Mancini: "Indignato" CremonaOggi

Twitter, Taricone (Console Ghana in Italia) su Mancini: "Mi indigna il ... LAROMA24

L'agente di Shomurodov attacca la Roma: "Si aspettava un trattamento diverso, ci siamo stufati" Corriere dello Sport

Sta facendo molto discutere il tweet pubblicato da Massimiliano Colasuonno Taricone, console del Ghana in Italia ...Un comportamento razzista. Così, il console del Ghana in Italia, Massimiliano Colasuonno Taricone, ha definito i gesti del difensore della Roma Gianluca Mancini nei confronti dell’ex compagno e ...