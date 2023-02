Consigli utili per trovare un nuovo lavoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Mettersi alla ricerca di un, magari dopo tanti anni di inattività o dopo aver passato tanto tempo all’interno dello stesso luogo, può essere un’esperienza entusiasmante ma può creare qualche timore.nuove offerte dinon è tuttavia così difficile come si pensa, ciò che crea timore è l’incertezza relativa all’interesse che la nuova azienda potrebbe avere nei nostri confronti. È automatico che una serie di domande sorgano nella mente di chi cerca, come: “il curriculum vitae è ancora buono”? “Questopotrebbe fare al caso mio”? “Avrò le giuste competenze”? “Mi chiameranno”? Molte delle risposte a queste domande dipendono in gran parte dalla nicchia in cui si è inseriti a livello lavorativo, dalle competenze acquisite nel corso della propria vita e anche da come ci si andrà ...