“Condizioni allarmanti” Ilaria Cucchi vede Cospito | la decisione senza precedenti | GUARDA

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è andata al carcere di Opera a Milano per incontrare l'anarchico Alfredo, in sciopero della fame da oltre 100 giorni. "Ho trovato le suea dir poco. Peggiora di ora in ora", raccontaai giornalisti. "Mi preoccupa il fatto che non ha intenzione di interrompere lo sciopero della fame. Per lui è una lotta politica e mi ha detto di non interessarsi a lui ma agli altri detenuti anziani e malati che sono al 41 bis. La prima cosa che mi ha detto è stata che non vuole più incontrare nessun politico. Io sarò l'ultima che incontrerà e lo ha fatto solo per la mia storia, per quello che rappresento. Mio fratello è morto di carcere e nessuno mai più dovrà morire di carcere", conclude la senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra italiana.