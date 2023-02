(Di venerdì 3 febbraio 2023) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 dicembre, il regolamento contiene indicazioni importanti relative alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica , mentre ...

Indice Requisitidirigenti scolastici Prove delper dirigenti scolastici Requisitidirigenti scolastici Il regolamento delper diventare dirigenti scolastici, ...... che le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento; C'è anche ilpertecnico all'interno degli emendamenti al decreto ...

Concorso dirigente scolastico: anticipazioni sul bando 2023 PMI.it

Mobilità straordinaria per tutti i docenti e corso-concorso per dirigenti scolastici, il milleproroghe ancora in sospeso: votazione degli emendamenti prevista la prossima settimana Orizzonte Scuola

Concorso dirigente tecnico, da bandire a partire dal 1° giugno 2023. Le novità nell’emendamento al decreto milleproroghe Orizzonte Scuola

Concorso dirigenti scolastici 2017: in arrivo una soluzione per chi non ha superato le prove, ma a condizione che abbia un ricorso in atto Tecnica della Scuola

Il comune di Bagheria ricerca un dirigente amministrativo. On line il ... www.comune.bagheria.pa.it

lavori sulle autostrade siciliane - nello specifico dei servizi di presidio antincendio sulla A18 e sulla A20 - sono tornati sotto la lente della magistratura."Dopo l’interlocuzione con la Prefettura di Frosinone abbiamo ricevuto la cortese richiesta di un nuovo incontro del dottor Dino Padovani, Comandante dei vigili e Dirigente del III settore del Comune ...