Con l’app Fatto in Casa da Benedetta può imparare a cucinare chiunque

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per potenziali chef e anche per veri negati della pratica del, c’è ora a disposizioneinda, lanciata in questi primi giorni del mese di febbraio. Il brandin Caso daè noto praticamente a tutti gli italiani. L’abruzzeseRossi da anni dispensa video tutorial di cucina e utili consigli attraverso i suoi canali YouTube, Facebook, Instagram, per milioni di utenti raggiunti. Il nuovo approdo della gran mole di contenuti culinari poteva essere solo un’applicazione mobile e quest’ultima ha giù riscontrato un discreto successo in questi giorni per numero di download. Download e funzionamentoindaè ...

Gli ho chiesto perché non fosse da solo: in principio lui, sempre tramite, ha negato di essere in compagnia per poi abbozzare dicendo che in realtà eraaltri due amici che volevano ...... Canazei e Madonna di Campiglio, per replicare'iniziativa ...possibilità di prenotare i van di E - GAP direttamente sulla nuova...ricarica rapida in pochi minuti nel luogo in cui ci si trova...

ChatGPT è l'app con la crescita più veloce di sempre! Raggiunti 100 ... Hardware Upgrade

Artifact, il social media delle notizie: la nuova app di IA dei fondatori di Instagram Sky Tg24

Artifact, la nuova app dei fondatori di Instagram Formiche.net

Artifact, la nuova app di notizie dai fondatori di Instagram WIRED Italia