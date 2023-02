Comuni aree interne del Sannio | incontro a Montecitorio per le esigenze e le priorità degli Enti locali

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Avv. Costantino Fortunato, nella giornata di martedì 31 gennaio 2023, è stato presente presso Palazzodove ha incontrato l’On. Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, per attivare interlocuzioni ed evidenziare lee le, soprattutto del. Ha, inoltre, avviato un focus suichiamati al voto per le prossime amministrative 2023, tra cui Morcone e con il supporto dell’On. Francesco Maria Rubano porrà in essere azioni finalizzate a: – dare forza, riconoscimento e sostegno aidellevalorizzando le loro risorse; – sostenere la ...