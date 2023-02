Come regalare App e credito su Store iPhone | Android | Amazon e Windows

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tra i regali più apprezzati da fare agli amici a Natale o in altre occasioni troviamo sicuramente la gift card, dotata di unprepagato (scelto da noi), disponibile in varie forme e colori e facile da riscattare da qualsiasi utente (anche poco avvezzo alla tecnologia). Troviamo di fatto gift card per qualsiasi account online moderno: con esso il ricevitore del regalo può comprare app, nuovi giochi, nuovi dispositivi, rinnovare abbonamenti streaming e molto altro ancora.Nella guida che segue vi mostreremo , mostrandovi le procedure per acquistare direttamente online le gift card per i servizi più utilizzati del momento, così da avere sempre un'idea regalo pronta anche da consegnare all'ultimo minuto. LEGGI ANCHE -> Attivare il gruppo famiglia su Playper condividere app e film comprati 1)app e ...