Come mantenere in vita una relazione dopo un tradimento

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 3 febbraio 2023)le regole sumuoversi per attirare l'attenzione in una pista da ballo e gestire alla grande un amore appena sbocciato, uno degli argomenti più gettonati nelle canzoni di successo è cosa fare quando qualcuno ti tradisce. La maggior parte consiglia una combinazione di tequila, diverse avventure di una notte e la devastazione di tutto ciò che ti capita a tiro. Pochi suggeriscono di cercare una soluzioneavere affrontato una discussione dolorosa e profonda necessaria nella pratica della coraggiosa arte del perdono. Purtroppo, anche in un mondo post Lemonade, il visual album di Beyoncé diviso in undici capitoli per altrettanti stati d’animo legati alla scoperta di un, c'è molto stigma intorno all'idea di tenere inun legame sentimentale ferito. Le persone vengono spesso ...