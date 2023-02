Come Dire le Cose in Faccia | Cosa è Successo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) De Rossi non ha paura di andare a contrasto! Da quando indossava la maglia della Roma e della Nazionale e ha tatuato il suo marchio di fabbrica sul polpaccio, Daniele De Rossi non ha mai smesso di essere un guerriero. E ora che è il tecnico della Spal in Serie B, De Rossi non ha paura di andare a contrasto se ritiene che sia necessario per il bene della squadra. Ilttore sportivo dei ferraresi Fabio Lupo ne ha avuto un assaggio alla vigilia della sfida casalinga contro il Bari, quando l’ex giallorosso ha lanciato una velenosa frecciata. “Da quello che ho letto ilttore dice che sono soddisfatto del mercato, ma in genere io sono abituato a parlare per me e lui sa che non è vero” ha sottolineato De Rossi. L’arrivo del suo ex compagno Nainggolan, di Fetfatzidis e Brazao a fronte di quattro cessioni non è stato sufficiente a soddisfarlo: “La prima ...