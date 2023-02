Combinata Nordica Oberstdorf 2023 | Lamparter in testa nel Provisional Competition Round | Kostner 21°

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Johannesconferma il suo stato di forma eccezionale sul trampolino e si mette davanti a tutti nel, sede della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di2022-. L’austriaco, reduce dal trionfo nel Triple di Seefeld, si candida dunque al ruolo di favorito anche per il doppio appuntamento bavarese del weekend su Large Hill., nel caso in cui non dovesse essere completato un segmento ufficiale di salto, partirebbe al comando nella Gundersen con un vantaggio di 1? sul connazionale Franz-Josef Rehrl, di 8? sul tedesco Julian Schmid, di 43? sull’altro austriaco Mario Seidl e di 47? sul finlandese Ilkka Herola. Distacchi che aumentano sempre di ...