Colpo a casa Klopp | Juve | Inter e Roma si danno battaglia

Leggi su calciomercatonews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nella rivoluzione di mercato che attende i Reds nella prossima estate, non c’è spazio per il difensore, appetito da alcuni club italiani Una stagione deludente. Non c’è spazio per altri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.