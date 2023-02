Colpito da bici lanciata dall' alto | lo studente palermitano Mauro Glorioso esce dal coma

(Di venerdì 3 febbraio 2023) E’ uscito dalfarmacologico, lodi medicina di 23 anni, ricoverato in terapia intensiva al Cto di Torino ,tredici giorni fa da unacletta...

E’ uscito dal coma farmacologico Mauro Glorioso , lo studente palermitano di medicina di 23 anni, ricoverato in terapia intensiva al Cto di Torino , colpito ...La notte di sabato 21 gennaio era finito in ospedale in prognosi riservata, dopo essere stato colpito da una bicicletta elettrica gettata dall'alto davanti ...