Claudio Marchisio | un uomo di stile

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non è facile smettere di giocare a calcio, dopo avergli dedicato quasi trenta anni di vita e aver vinto scudetti e coppe. Maè sempre stato un calciatore fuori dagli schemi, così già a 28 anni ha fondato la sua agenzia di comunicazione (Mate), alla quale si è unito da poco Giorgio Chiellini. Dopo l’ennesimo infortunio al ginocchio, avvenuto appena dopo la rescissione con lo Zenith San Pietroburgo, ha pensato al suo futuro con calma, senza le pressioni che ci sono quando si gioca in un club. E ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno alla sua agenzia, che si occupa di sportivi e attori, ma anche ai piani digital e marketing della sua catena di ristoranti. Insomma, anche se il campo gli manca, è sempre molto impegnato. Ti diverti a fare l’opinionista in tv? All’inizio sembrava semplice, perché parli del tuo mondo e di calciatori che ...