Classifica Coppa del Mondo sci di fondo uomini 2022-2023 | Klaebo allunga | Federico Pellegrino solido 3°

(Di venerdì 3 febbraio 2023)DELSCI DIMASCHILE 1Johannes Hoesflot NOR 1821 2 GOLBERG Paal NOR 16403ITA 1271 4 HOLUND Hans Christer NOR 1004 5 TOENSETH Didrik NOR 909 6 KRUEGER Simen Hegstad NOR 878 7 POROMAA William SWE 820 8 HALFVAON Calle SWE 807 9 OGDEN Ben USA 792 10 NOVAK Michal CZE 79015 DE FABIANI Francesco ITA 64656 MOCELLINI Simone ITA 221 71 NOECKLER Dietmar ITA 162 72 GRAZ Davide ITA 161 81 VENTURA Paolo ITA 133 109 HELLWEGER Michael ITA 68 110 ABRAM Mikael ITA 63115 SALVADORI Giandomenico ITA 52119 TICCO’ Giovanni ITA 49133 DAPRA’ Simone ITA 29155 GABRIELLI Giacomo ITA 8DELSPRINT 1Johannes Hoesflot NOR 807 2 CHANAVAT Lucas FRA ...

Curioso il caso di Simone Inzaghi: alla guida dell'Inter è imbattuto nei derby dimentre non ... Una forbice enorme determinata non solo dai 18 punti di differenza inma anche dal fatto ...... nella 21esima giornata di campionato il Napoli ha l'occasione di allungare ancora in... Roma e Atalanta hanno cominciato la settimana perdendo nei quarti diItalia, ma entrambe ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo donne 2022-2023: Tiril Udnes Weng saldamente al comando OA Sport

Coppa Italia, la classifica marcatori 2022-2023 Sky Sport

Classifica Coppa del Mondo sci fondo Livigno 2023 DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi

Ora il Toro "tifa" Inter: se non vince la Coppa Italia il settimo posto non basta per l'Europa Toro.it

AC Milan-Torino, Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023: squalificati ... AC Milan

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1821 2 GOLBERG Paal NOR 1640 3 PELLEGRINO Federico ITA 1271 4 HOLUND Hans Christer NOR 1004 5 TOENSETH Didrik NOR 909 6 ...Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato della Coppa Italia e della semifinale tra Inter e Juventus: "La Juve ha ritrovato in Coppa Italia gli stimoli ...