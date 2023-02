(Di venerdì 3 febbraio 2023)DELGENERALE SCI DIFEMMINILE 1NOR 1481 2 NISKANEN Kerttu FIN 1295 3 DIGGINS Jessie USA 1276 4 KARLSSON Frida SWE 1160 5 BRENNAN Rosie USA 1159 6 HENNIG Katharina GER 1000 7LottaNOR 1000 8 FAEHNDRICH Nadine SUI 986 9 PARMAKOSKI Krista FIN 925 10Heidi NOR 88130 GANZ Caterina ITA 469 42 COMARELLA Anna ITA 299 60 PITTIN Cristina ITA 181 72 FRANCHI Francesca ITA 120 74 DI CENTA Martina ITA 112 82 MONSORNO Nicole ITA 84 90 SANFILIPPO Federica ITA 72 110 BELLINI Martina ITA 30DELSPRINT SCI DIFEMMINILE 1 DAHLQVIST Maja SWE 615 2 FAEHNDRICH Nadine SUI 606 3 ...

Dopo il successo inItalia con la Lazio Allegri ha concesso un giorno di riposo ai suoi: il ... Si tratta di una trasferta delicata, da non sottovalutare, 'ladice che sarà uno scontro ...Inl'FC S dtirol si trova a quota 35. Davanti si trovano la Reggina con 39 punti, il ... La stagione successiva un'altra gara in B a Pisa inItalia Lega Serie A prima dell'approdo - a ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo donne 2022-2023: Tiril Udnes Weng saldamente al comando OA Sport

Coppa Italia, la classifica marcatori 2022-2023 Sky Sport

Classifica Coppa del Mondo sci fondo Livigno 2023 DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi

AC Milan-Torino, Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023: squalificati ... AC Milan

Ora il Toro "tifa" Inter: se non vince la Coppa Italia il settimo posto non basta per l'Europa Toro.it

I giallorossi ospiti della rivelazione della stagione che hanno appena eliminato la Roma in Coppa Italia dopo aver fatto lo stesso contro il Napoli.Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato della Coppa Italia e della semifinale tra Inter e Juventus: "La Juve ha ritrovato in Coppa Italia gli stimoli ...