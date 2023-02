Ciclocross | Mondiali Hoogerheide 2023 | Italia quinta nel Team Relay | dominio Olanda

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ad) hanno preso il via idi, e l’inizia la sua spedizione iridata con un quinto posto nel. Nella staffetta a squadre gli azzurri Filippo Fontana, Tommaso Cafueri, Silvia Persico, Asia Zontone e Davide Toneatti disputano una buona prova, ma non riescono ad ottenere quello che sarebbe stato un meraviglioso piazzamento sul podio. A dominare la gara è stata l’padrona di casa, che in 42:05 conquista la prima maglia iridata di questa specialità. Argento per la Gran Bretagna, bronzo per il Belgio, mentre in quarta posizione si è piazzata la Francia. SportFace.

Scattano domani idiin programma a Hoogerheide (Olanda). Per l'appuntamento il commissario tecnico degli azzurri Daniele Pontoni ha convocato Arianna Bianchi, Valentina Corvi e Federica Venturelli ...... sia nelle gare in linea, sia appunto nel. Per restare agli ultimi risultati, Persico si ... anche per il fatto di correre in casa, partono nettamente favorite in questi. Non ci sarà ...

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Olanda vince l'oro nella staffetta mista. Italia quinta OA Sport

Mondiali di Ciclocross 2023: percorso, programma, favoriti e orari TV BiciDaStrada.it

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia outsider per le medaglie nel Team Relay OA Sport

E' Silvia Persico la speranza azzurra ai Mondiali in Olanda La Gazzetta dello Sport

Mondiali di ciclocross: via venerdì 3 febbraio, diretta tv e online su Eurosport e Rai Blasting News Italia

MONDIALI - Adrie van der Poel, qualcuno che ha vinto qualcosa nel ciclocross, è stato accusato di un conflitto di interessi, avando partecipato alle modifiche ...MONDIALI - Facciamo la conta delle medaglie dell'edizione di Hoogerheide. Da quest'anno avremo 7 titoli iridati in palio, è record nella storia grazie alla ...