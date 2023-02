Ciclocross | l’Olanda domina la Team Relay dei Mondiali Italia quinta a 20” dal podio

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ididi Hoogerheide 2023 sono ufficialmente iniziati con la, staffetta a squadre giunta alla sua seconda edizione dopo quella dimostrativa dello scorso anno. Sei atleti in pista per ogni nazione, tre donne e tre uomini, un rappresentante per ogni categoria di età riconosciuta dall’UCI. Il primo titolo iridato di questa edizione è andato, come ampiamente prevedibile, al. I padroni di casa, potendo contare su un sestetto di livello molto alto, hanno semplicemente fatto il vuoto alle loro spalle. Le tre donne, Lauren Molengraaf, Leonie Bentveld e Fem Van Empel, si sono dimostrate di un’altra categoria rispetto alle concorrenti; a Guus Van den Eijnden, Tibor del Grosso e Ryan Kamp è bastato gestire per arrivare ad un comodo successo. Pronostico rispettato anche per le ...