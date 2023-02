Ciclocross | i Paesi Bassi dominano la Team Relay dei Mondiali! Italia quinta a 20” dal podio

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) I Mondiali didi Hoogerheide 2023 sono ufficialmente iniziati con la, staffetta a squadre giunta alla sua seconda edizione dopo quella dimostrativa dello scorso anno. Sei atleti in pista per ogni nazione, tre donne e tre uomini, un rappresentante per ogni categoria di età riconosciuta dall’UCI. Il primo titolo iridato di questa edizione è andato, come ampiamente prevedibile, alla squadra di casa, i. Gli oranje, potendo contare su un sestetto di livello molto alto, hanno semplicemente fatto il vuoto alle loro spalle. Le tre donne, Lauren Molengraaf, Leonie Bentveld e Fem Van Empel, si sono dimostrate di un’altra categoria rispetto alle concorrenti, con Guus Van den Eijnden, Tibor del Grosso e Ryan Kamp a cui è bastato gestire per arrivare ad un comodo ...