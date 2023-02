Ciclismo | al Saudi Tour 2023 brilla la stella di Jonathan Milan - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Il friulano, quinto in classifica generale e vincitore di una tappa, si impone finalmente su strada con ottime doti da ...Il portoghese Ruben Guerreiro (Movistar Team) chiude in testa nella classifica finale delTour con 8 di vantaggio sull'italiano Davide Formolo (UAE Team Emirates). Nella quinta e ultima tappa della corsa araba, la AlUla Old Town - Maraya di 142,9 chilometri, vince in volata di Simone ...

Saudi Tour, gran volata di Consonni. E Malucelli è 2° La Gazzetta dello Sport

Ciclismo, Jonathan Milan sfreccia al Saudi Tour: l'uomo d'oro ora punta su Sanremo la Repubblica

Saudi Tour: tappa e maglia a Guerreiro. Formolo protagonista chiude 2° La Gazzetta dello Sport

Ciclismo, al Saudi Tour 2023 brilla la stella di Jonathan Milan QUOTIDIANO NAZIONALE

Ciclismo, Saudi Tour: Consonni vince l'ultima tappa, Guerreiro primo in classifica SPORTFACE.IT

Il friulano, quinto in classifica generale e vincitore di una tappa, si impone finalmente su strada con ottime doti da velocista ...Simone Consonni ha chiuso nel migliore dei modi il Saudi Tour 2023, vincendo in volata l’ultima tappa su un leggero arrivo in salita (3%) e dimostrando un ottimo stato di forma in vista degli imminent ...