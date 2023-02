“Ciao – Rassegna Lucio Dalla” | una serata speciale per celebrare l’artista visionario e sensibile

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si intitola ““, perché alla fine non ci ha mai lasciato veramente, è stato un salutarsi, un dirsi arrivederci. E in occasione dell’80° anniversario della sua nascita potremmo tutti tornare a salutarenella sua amata Bologna, al Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234)., il 2 marzo (anche se lui, lo ricordiamo bene, era nato il 4), nella primadedicata alle forme innovative di musica e creatività e a lui intitolata. A quelunico che è stato, curioso, indagatore e allo stesso tempocome pochi, lui che amava sbirciare da sotto il suo zuccotto per scoprire econ le sue note la multiforme varietà umana, riuscendo a scoprire al contempo i nuovi talenti, anche quelli più nascosti. La...