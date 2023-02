Chiusura agevolata liti pendenti 2023 | scarica il modello in pdf e le istruzioni

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sono arrivate lee ilda utilizzare per la definizionedelle. A pubblicarli l’Agenzia delle entrate sul portale, con cui annuncia il via ufficiale alle domande da parte dei contribuenti in lite con il Fisco. Si tratta di una delle misure della tregua fiscale inserite nella Legge di bilancio. E ora un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ne dà attuazione, consentendo ai contribuenti di definire in manierale controversie tributariein cui è parte l’Agenzia. Consente di versare solo quanto dovuto, senza altre sanzioni.La domanda di definizione va presentata entro fine giugno, per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e ...