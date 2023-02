(Di venerdì 3 febbraio 2023) La Juve è tornata: contro la Lazio si sono rivisti in un colpo solo il giusto atteggiamento, la vittoria di corto muso , il clean sheet dimenticato nelle ultime tre gare (ma il tredicesimo in stagione)...

Quel che è mancato all'appello, in una serata che ha visto la Juve incerottata e disorientata rimettersi in pista, è stato il decollo dell'attesa coppia, gemelli diversi amici fuori ...Con un gol e due assist, fin qui,ha iniziato anche a rientrare nel tabellino e di sicuro nelle prossime gare sarà soprattutto su di lui, conche deve ritrovare la miglior condizione, ...

“Tu e Vlahovic come Kvara e Osimhen”, sentite la risposta di Chiesa! Spazio Napoli

Chiesa-Vlahovic, buona la prima ma... Bilancio e prospettive della coppia più attesa La Gazzetta dello Sport

VIDEO SKY / Allegri: “Vlahovic e Chiesa hanno fatto bene” fcinter1908

Juve, la coppia Chiesa-Vlahovic è ancora da rodare: bene uno, male l’altro Juvenews.eu

Dusan Vlahovic, al rientro da titolare ieri sera contro la Lazio, ha dimostrato di essersi messo alle spalle la pubalgia che lo ha afflitto in questi ultimi mesi: come riportato da "La Repubblica", il ...Scenari futuri incerti per la Juventus che teme per il destino dei big: ora anche Chiesa nel mirino dei top club ...