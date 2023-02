Chiesa e l’infortunio | «Mi dicevo | basta | chi me lo fa fare? Ma si riparte solo avendo la forza di non mollare»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Su Prime Video è disponibile il documentario “Back on Track”, che ha seguito il recupero di Federicodopoal crociato della gamba sinistra contro la Roma all’Olimpico, il 9 gennaio del 2022. L’esterno della Juve ha raccontato di come si è accorto del suo infortunio, i momenti bui durante il recupero e la decisione di cambiare numero. Sul: «Stavo per calciare, mi entra Smalling e sento una fitta pazzesca al ginocchio. In un primo momento pensavo mi fossi strappato un tendine, vado a terra e sento il ginocchio che si spegne. Entra il campo il dottore e gli ho detto che non mi sentivo più il ginocchio. A bordo campo ho deciso di provare, ma ad ogni passo sentivo ‘stock’. Al primo cambio di direzione ho sentito un rumore più forte, come se il ginocchio uscisse dall’articolazione, mi sono accasciato a terra. ...