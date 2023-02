Chiara Ferragni capezzoli in vista con l’intimo trasparente i fan commentano

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ha postato sui social l’ennesimo scatto in cui è ritratta con della biancheria intimae, sui social, ha sollevato un vero e proprio putiferio. Nella foto l’influencer mostra il suo fisico da urlo con della biancheria di un noto marchio di bellezza. “Mi sento me stessa con questa lingerie nera”, ha scritto

e la moda a Sanremo, Selvaggia Lucarelli ironizza: 'Dà delle stracciarole alle altre' Selvaggia Lucarelli: 'Maneskin Oche destinate al foie gras'. E svela i retroscena sulle tensioni ...è già arrivata a Sanremo, dove nei prossimi giorni svolgerà le consuete pove di rito previste prima dell'inizio dello show. Sui social l'influencer ha mostrato ai fan l'angolo dei suoi ...

Unghie caffelatte Chiara Ferragni, smalto tortora con glitter Vogue Italia

Chiara Ferragni in lingerie prima di Sanremo: le trasparenze rivelano tutto! Tutte le foto Corriere dello Sport

Chiara Ferragni in lingerie trasparente: “Non si vergogna Si vede tutto…” Gossipblog

Chiara Ferragni mostra i capezzoli su Instagram: “Mi sento me stessa” TPI

Come suo marito Fedez anche Chiara Ferragni è un po’ scaramantica e, nelle ultime ore, lei stessa ha mostrato di aver allestito nella sua stanza d’hotel un “angolo portafortuna” con gli oggetti che le ...In occasione della serata inaugurale (martedì 7) e della finale (sabato 11) presenzierà in veste di co-conduttrice anche Chiara Ferragni. Mercoledì 8 la staffetta della co-conduzione passerà alla ...