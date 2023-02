Chi è Claudio Falghera | il conte che fa girare la testa a Tina Cipollari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La new entry del programmaha 67 anni ed è un imprenditore benestante di Pesaro, tante numerose proprietà. Sta conoscendo anche Gemma Galgani e altre due dame. “Ho diverse auto, ho una smart, una Mercedes e una Bentley. Sono imprenditore turistico ed immobiliare, lavoro a Pesaro. Ho lavorato in banca, in borsa, poi mi sono messo in proprio”, le parole didurante la presentazione nello studio di Maria de Filippi. Per ora il cavaliere sta conoscendo Michela, Gabriella e Gemma. Laperò parrebbe essere anche lei interessata a. C’è il sospetto che l’opinionista voglia semplicemente indispettire la rivale Gemma Galgani, ma alla domanda della De Filippi: “Lui ti attrae fisicamente?“,ha risposto: “Molto. Sai perché ridono tutti? Te lo dico ...