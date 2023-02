Chi è Ariete | a Sanremo 2023 con Mare Di Guai | nel testo una riflessione importante

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il nome difarà storcere il naso a molti: tanti, infatti, sono coloro che lamentano di non conoscerla.è una delle artiste di riferimento per la Generazione Z e al Festival di presenta conDiche vede anche la speciale partecipazione di Calcutta. Mentre ildiDiè scritto dae da Calcutta, alla produzione del brano c’è Dardust, alias Dario Faini.e significato diDidiDiè un brano malinconico e riflessivo. Ilracconta una relazione finita ma in ...