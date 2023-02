Chelsea vs Fulham – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo un finale frenetico della finestra di trasferimenti di gennaio, ilaccoglie ila Stamford Bridge in Premier League venerdì 3 febbraio. I Blues hanno speso oltre 300 milioni di sterline durante il mese, ma hanno bisogno di un’inversione di tendenza per arrivare tra le prime quattro in questa stagione. Il calcio di