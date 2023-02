Chelsea | Potter | 'Vi spiego la situazione Ziyech | ecco cosa farà ora'

non ha più alibi e ilriceve il quotato Fulham, ma il clou della giornata sarà, domenica, Tottenham - Man City che dovrebbe essere disertato da Antonio Conte, operato d'urgenza alla ...E poi focus sul, re incontrastato del mercato, e su come sta lavorando, subentrato a Tuchel a stagione in corso. Analizziamo anche il lavoro di un altro tecnico subentrato a campionato ...

Chelsea, Potter: "Fernandez Giocatore fantastico" La Gazzetta dello Sport

Chelsea, Potter saluta Jorginho: "La scelta giusta per tutti" La Gazzetta dello Sport

Chelsea, Potter sull’addio di Jorginho: “Soluzione favorevole per tutti” ItaSportPress

Chelsea, Potter sul pasticcio Ziyech: "Comprende la situazione, è un professionista" TUTTO mercato WEB

Chelsea, la rosa ora è extralarge. Potter: "Eccitante e anche un test per me e lo staff" TUTTO mercato WEB

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Nella sessione invernale, i Blues hanno speso oltre 330 milioni di euro, una cifra incredibile e per molti ingiustificabile ...