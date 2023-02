Chelsea | ecco la lista Uefa | blues costretti a tenere fuori quattro nuovi acquisti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ilha reso nota la nuovaper l’eliminazione diretta di Champions League e deve fare i conti con lo stringente regolamento imposto per il quale si possono cambiare al massimo tre giocatori rispetto alladella fase a gironi. Questo vuol dire che ben, pagati peraltro cifre non indifferenti, restano. Si tratta di Benoit Badiashile, Noni Madueke, Datro Fofana e Andrey Santos. Di seguitola. Portieri: Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli, Edouard Mendy. Difensori: Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Ben Chilwell, Reece James, Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta, Marc Cucurella, Wesley Fofana. Centrocampisti: Enzo Fernandez, N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Christian ...

Commenta per primo La lista Champions del Chelsea è stata ufficializzata: c'era grande attesa per capire quali sarebbero stati i nuovi acquisti ad essere estromessi, dato che sono possibili solo tre cambi a gennaio: via Jorginho, passato all'...

