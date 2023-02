Che sgarbo al Milan | si offre alla Juve | Allegri può sorridere

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, ma le società sono già in movimento per programmare la prossima stagione. Il calciomercato di riparazione si è concluso pochi giorni fa, con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Unoa tanti cittadini peruginiancora una volta saranno costretti a pagare per la scellerata gestione economica della cosa pubblica perpetrata negli anni dal Partito Democratico. La ......unoistituzionale mai avvenuto in precedenza. Non esistono cittadini di serie A e di serie B. Il Paese è già segnato da troppe disuguaglianze, e non abbiamo bisogno di ulteriori divisioni,...

Calciomercato Inter, pressing per l’erede di Dumfries: che sgarbo alla Juve! ILSIPONTINO.NET

Inter, che sgarbo al Napoli: il nome per il post Dumfries ZON

Mendes ci prova, sgarbo a Spalletti per il post Dumfries InterLive.it

"Il teatrino di Sgarbi Una sconfitta per tutti" LA NAZIONE

Belvedere Puccini, Sgarbi blocca il progetto di Torre del Lago La Repubblica Firenze.it

E mentre oggi la senatrice Ilaria Cucchi andrà a trovare Alfredo Cospito nel carcere di Opera, arriva una provocazione di Vittorio Sgarbi: «Il Parlamento che ha fatto la legge sul 41 bis potrebbe pure ...in attesa di capire se l’intervento del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, salverà lo stadio Meazza dall’abbattimento, mi fa più arrabbiare la gratuità di certi argomenti pro demolizione: ...